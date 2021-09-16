"إل جي" تقدم مفاجاة بسعر خرافي لعشاق السينما المنزلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة إل جي سلسلة التلفاز Direct View LED Extreme Home Cinema Display الجديدة المعروفة اختصارا بـ (DVLED).



وتخاطب سلسلة التلفزيون الجديدة من إنتاج لشركة الكورية الجنوبية، عشاق السينما المنزلية بصفة خاصة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية، أن سلسلة التلفاز DVLED الجديدة تشتمل على شاشات بقياسات تتراوح من 106 (2K) إلى 325 (8K) بوصة، كما أنها تدعم تقنية MicroLED وتشتمل على ما يصل إلى 33 مليون عنصر LED.

وأشارت إل جي، إلى أن الموديل الفاخر يمتاز بنسبة باعية تبلغ 16:9، مع إمكانية مزج عدة شاشات مع بعضها البعض لإنشاء شاشة عماقة بنسبة باعية تبلغ 32:9.

وأعلنت إل جي أن سعر أجهزة التلفاز DVLED الجديدة يصل إلى 30 ألف دولارا أمريكيا.

ونهاية شهر يوليو/تموز الماضي، أعلنت الشركة إغلاق قطاع تصنيع الهواتف الذكية بعد خروج آخر هواتفها من خط الإنتاج، وأرجعت إل جي قرارها إلى الركود الطويل والمنافسة الشرسة في هذه الصناعة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسجلت صناعة الهاتف المحمول لشركة إل جي إلكترونيكس عجزا منذ الربع الثاني من عام 2015. وبلغت خسائر التشغيل المتراكمة 5 تريليونات وون (4.4 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي.

ووفقا لمؤسسة "كاونتربوينت ريسيرش" المتخصصة في أبحاث السوق ، كانت إل جي، تاسع أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، بحصة سوقية تبلغ 2% بعد تصدير 24.7 مليون هاتف ذكي في العام الماضي، بانخفاض 13% عن العام الذي سبقه.

وفي الوقت ذاته، تعمل إل جي على إعادة توجيه خطوط تصنيع الهواتف الذكية إلى مجالات صناعية أخرى.

من المقرر أن يتحول المصنع في فيتنام، الذي يشكل العمود الفقري لإنتاج الهواتف الذكية، إلى خط إنتاج الأجهزة المنزلية.

ويتكامل هذا القرار، مع خطة الشركة الكورية لزيادة إنتاج الأجهزة المنزلية في مصنعها بفيتنام.