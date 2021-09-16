الصحة المصرية تؤكد وصول الشحنة الأولى من لقاح "فايزر" للبلاد اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مساعد وزيرة الصحة والسكان في مصر، المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، إنه من المتوقع وصول الشحنة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا اليوم الخميس إلى مصر.



وأضاف مجاهد وفقا لـ "صدى البلد" أن الشحنة تحتوي على 2.5 مليون جرعة تقريبا من لقاح "فايزر" ويتم التلقيح به من خلال جرعتين.

وأشار أيضا إلى أنه من المنتظر وصول الشحنة الأولى من اللقاح الآخر "موديرنا" إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد مجاهد أن لقاح "فايزر" يتم تخزينه تحت درجة حرارة تتراوح بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر، مضيفا أنه تم حل أزمة التبريد عن طريق التعاون مع منظمة "اليونيسيف" بعد الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأربعاء هو 294482 إصابة، من ضمنهم 247948 حالة تم شفاؤها، و 16908 حالات وفاة.