نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكوني في تصريحات صحفية بعد وصوله إلى الجزائر، اليوم الخميس: "أنا هنا للقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإطلاعه على مجريات الزيارات، التي قادتني إلى دول جوار ليبيا"، مضيفا: "نحن في زيارات متتالية مع الجزائر لإحاطة الرئيس تبون بما يجري في ليبيا وأيضا علاقاتنا مع دول الجوار".

وفي نهاية يوليو/أيلول الماضي، قام رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، بزيارة رسمية إلى الجزائر دامت يومين.

وخلال زيارته، حظي المنفي باستقبال رسمي من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مقر رئاسة الجمهورية.

واستقبل المنفي، على انفراد، كل من رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وجاءت زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى الجزائر في إطار مواصلة التعاون وتأكيد متانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.