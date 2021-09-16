شركة روسية تسلم مصر عربات ركاب جديدة بحضور السيسي...صور

دبي - محمود عبدالرازق - وتم التسليم بحفل حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأعضاء من الحكومة المصرية وكيريل ليبا، المدير العام للشركة الروسية.

وقامت الشركة الروسية بتسليم 14 عربة ركاب من هذه الدرجة من أصل 500 منصوص عليها في العقد مع مصر.

وتمثل عملية التسليم هذه بداية المرحلة الثانية والتي تشمل تسليم 800 عربة مكيفة بما في ذلك 500 عربة من الدرجة الثالثة، و180 عربة من الدرجة الثانية و 90 عربة من الدرجة الأولى، وتم تجميع هذه العربات في دوناكسيزي بالمجر، بالإضافة لـ30 عربة مطاعم، والتي سيتم تصنيعها في مصنع "تفيرسكي فاغونسترويتلنوم TVZ" والذي يعتبر جزءا من الشركة في روسيا.

ومع الانتهاء من المرحلة الاولى من العقد والتي بموجبها تم تسليم 500 عربة من الدرجة الثالثة، يتم الانتهاء من تسليم 38 في المئة من حجم الطلب البالغ 1300 عربة.

ولأول مرة تدخل الخدمة في مصر، عربات الركاب من الدرجة الثالثة بنظام تكييف. وتم تزويد التصميم الداخلي الجديد باللونين الأزرق والبرتقالي. للحماية من أشعة الشمس المباشرة، كما تم استخدام ستائر وستائر مدمجة بين النوافذ ذات الزجاج المزدوج، والتي يتم التحكم فيها من مقصورة الركاب.

© Photo / Transmashholding عربات قطار جديدة من روسيا للرئيس المصري

وتم تجهيز كل عربة بلوحات للمعلومات توضح التاريخ والوقت ومعلومات حول درجة الحرارة داخل القطار وخارجه وكذلك مستوى الرطوبة. ويتم عرض المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية. كما وتم تغيير مخطط الرسم الملون للرسم مقارنة بالدفعات السابقة من العربات، حيث تم استخدام صور الأهرامات المصرية.

وقال ليبا، خلال حفل التسليم: "إن التسليم في الوقت المناسب والجودة العالية لعربات الركاب لخطوط السكك الحديدية المصرية يمثل أولوية بالنسبة لشركتنا. وعلى الرغم من الوضع الوبائي الصعب، فإننا نشحن 35 عربة شهريا، ونحافظ على مستوى الاستعداد التشغيلي للأسطول عند 97% وسنواصل العمل بالوضع نفسه. من خلال استبدال أكثر من ثلث أسطول الركاب في السكك الحديدية المصرية، تتوقع شركتنا أن تقدم مساهمتها الخاصة في تحسين سلامة وراحة النقل بالسكك الحديدية في البلاد ".

تم توقيع عقد توريد 1300 حافلة ركاب بقيمة إجمالية مليار يورو في سبتمبر/أيلول 2018، ودخل حيز التنفيذ في مايو/أيار 2020.

يذكر أن شركة "ترانسماش هولدينغ" تعتبر الرقم 1 بين مصنعي السكك الحديدية والنقل بالسكك الحديدة في روسيا ورابطة الدول المستقلة، وتحتل المرتبة الـ4 في السوق الدولية.

© Photo / Transmashholding عربات قطار جديدة من روسيا للرئيس المصري

كما تقدم الشركة مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات، من تصميم وتطوير عربات السكك الحديدية الجديدة إلى التحديث، وعقود خدمة دورة الحياة وأنظمة التحكم في حركة المرور الرقمية.

يذكر بأن مقر الشركة في موسكو ولها مكاتب دولية في سويسرا والمجر وجنوب أفريقيا ومصر والأرجنتين وبيلاروسيا وكازاخستان. وتضم الشركة 15 موقعا للإنتاج والتجميع في روسيا ودول أخرى في العالم، وتغطي جغرافية العمل أكثر من 30 دولة.

يذكر أن مصنع "تفيرسكي فاغونسترويتلنوم TVZ" يعتبر الأكبر في روسيا ودول الرابطة المستقلة، لإنتاج أنواع مختلفة من عربات الركاب والقاطرات، كما تصنع عربات ركاب بسرعات تصل إلى 160 وحتى 200 كم / ساعة، وعربات ركاب لأغراض خاصة، وأنواع مختلفة من سيارات الشحن، والقطارات الكهربائية، والعربات لعربات السكك الحديدية الرئيسية.