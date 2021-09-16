"مربط دبي" يقيم مزادا خاصا مع انطلاق "إكسبو 2020"

دبي - محمود عبدالرازق - يقام المزاد في الميدان العشبي لـ"مربط دبي" يوم السبت التاسع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ليكون موعداً عالمياً جديداً لعرض جديد لإنتاج المربط من أجمل الخيول العربية الأصيلة، التي تشتهر بجودتها وإنجازاتها القياسية، والتي جعلت منه الأفضل في العالم، والأكثر إقبالاً في السنوات الأخيرة من المرابط العالمية، بفضل التقدم الكبير لإنتاجه في تطوير دماء خيولها، وتحقيق نتائج ذهبية في البطولات الدولية.

ويعتزم "مربط دبي" عرض مجموعة من أجود خيول إنتاجه الجديد، مع عدد من الخيول ذات السجلات الناصعة في البطولات الدولية، وذلك من أجل منح مناسبة "إكسبو 2020" ما تستحقه من خصوصية عالمية تترجم مكانة العلامة النوعية لدبي والإمارات، بوصفها سوقاً عالمية للتميز والجودة، وتمكين عشاق الخيل العربي من مرابط العالم من الفائدة المرجوّة بالمناسبة كفرصة سانحة ومجدية وتاريخية.

ويعتبر "مربط دبي" الأقوى إنتاجاً عالمياً في السنوات الأخيرة كمياً ونوعياً باعتراف مجتمع الخيل العربي في العالم، سواء تعلق الأمر بالتقييم الصادر عن الخبراء والمتتبعين في هذا المجال، أو بالنتائج القياسية التي تحفظها البطولات المحلية والعالمية على مدى تاريخها.

ولاتزال تتردد أصداء النجاح القياسي الذي حققه المربط في مزاده الأخير، الذي أقيم داخل أسوار المربط في 13 من مارس/آذار الماضي، وهو نجاح أسدل الستار عن نجاحات المزادات السابقة بتحقيق رقم قياسي جديد، فيما بلغ سعر أغلى خيل بيع بالمزاد 800 ألف درهم مع المهرة "دي شفا".

وأكد المشرف العام مدير عام "مربط دبي للخيول العربية"، المهندس محمد التوحيدي، أن "مزاد إكسبو 2020 للخيول العربية" يقام بشكل استثنائي لثاني مرة هذا العام، بعد المزاد السنوي الذي أقيم في شهر مارس، وذلك تجاوباً مع الأهمية القصوى للحدث العالمي "إكسبو 2020" الذي سينطلق أكتوبر المقبل.

وقال إن "مزاد إكسبو 2020" حدث عالمي كبير وفرصة تاريخية، و"مربط دبي" معني جداً بالإسهام في زاوية اختصاصه، "ونعلم أن كل المعنيين بتطوير مجالات نشاطاتهم سيكونون في الموعد، ومن حق المهتمين بالخيل العربية الأصيلة تطوير إنتاجهم والاستفادة من إمكانات الجودة العالمية التي يتيحها المربط".