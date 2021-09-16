شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاتحاد الأوروبى: سنشارك فى مراقبة الانتخابات العراقية وليس التدخل بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون،اليوم الخميس، مشاركة البعثة فى مراقبة الانتخابات العراقية وليس التدخل بها.

وقال كرامون - في مؤتمر صحفى،حسبما أفادت قناة "الإخبارية العراقية" ،" سيكون هناك 80 شخصاً من الاتحاد في يوم الانتخابات،وبدأنا العمل بالعراق فعلياً"، مضيفا أنه سيكون هناك اختيار عشوائي لمراكز الاقتراع وسنكون حياديين وغير منحازين لأي جهة كانت في الانتخابات العراقية.

وشدد كرامون على أنه دورهم سيكون مختلفًا عن دور بعثة الأمم المتحدة في الانتخابات العراقية.

وكان عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية استقبل بمكتبه في بغداد، الأربعاء، فيولا فون كرامون رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات والوفد المرافق لها، وناقش الطرفان تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والملف الانتخابى، حيث أكد على أهمية أن تكون العملية الانتخابية بدرجة عالية من الشفافية في كل مراحلها، مشددا على ضرورة أمن البيانات وتحصينها عند النقل مع حفظ بطاقة الناخب من أى تلاعب.