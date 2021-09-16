شكرا لقرائتكم خبر عن شئون المسجد النبوى تبحث سبل تعزيز الخدمات التقنية لخدمة المصلين والمعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعى، وتعزيز الاستفادة من التقنيات والخدمات التقنية والذكية التفاعلية لخدمة الزائرين والمعتمرين، وقاصدي المسجد النبوي. وفق بيان صحفى

وأكد الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بالمسجد النبوي عبد العزيز بن علي الأيوبي، بمشاركة وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالرئاسة بندر الخزيم وفريق العمل التقني على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الرئاسة والوكالة لخدمة التحول الرقمي وتعزيز القدرة على بناء الأنظمة واستدامة خدماتها وتوطين الكوادر البشرية، واستقطاب الكفاءة المؤهلة في مختلف الجوانب التقنية.