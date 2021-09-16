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الصحة العراقية: 4 ملايين تلقوا لقاحات فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية أن أربعة ملايين شخص تلقوا لقاحات .

وذكرت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الخميس، أن استقرار الموقف الوبائي اليومي للإصابات الجديدة دليل على خروج البلاد من ذروة الموجة الثالثة لجائحة كورونا، فيما استبعدت اللجوء إلى الحظر الوقائي مرة أخرى.

وأشارت إلى أن الموقف الوبائي اليومي يوضح انخفاض عدد الإصابات وزيادة نسبة المتلقين للقاح.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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