شركة هواوي تطلق طابعة ذكية بسرعة 28 صفحة في الدقيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هواوي الصينية، الطابعة الذكية PixLab X1 الجديدة، التي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS.



ويمكن نظام التشغيل HarmonyOS الطابعة الجديدة من الاتصال بهواتف هواوي الذكية عبر تقنية NFC لطباعة المستندات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس.

وأوضحت الشركة الصينية أن الطابعة الذكية PixLab X1 الجديدة تدعم أيضا شبكة WLAN اللاسلكية.

وأشارت إلى سهولة استعمال الطابعة بفضل الأزرار الحساسة للمس الموجودة على الجزء العلوي للطابعة.

وتروج هواوي للطابعة الذكية PixLab X1 الجديدة من خلال سرعة الطباعة؛ حيث يمكن للطابعة طباعة المستندات بالأبيض والأسود بسرعة تبلغ 28 صفحة في الدقيقة.

وتم تزويد الطابعة أيضا بماسح ضوئي (سكانر) لإجراء مسح ضوئي للمستندات وحفظها بصيغة PDF.

كما تتوفر للطابعة الذكية PixLab X1 الجديدة خراطيش حبر بسعة تتراوح من 1500 إلى 15 ألف صفحة.