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زلزال بقوة 5.5 درجة يهزّ سيشوان بالصين ويخلف قتيلين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

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ذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة هز إقليم سيشوان في جنوب غرب الصين أمس الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي).

 

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

 

وأعلنت السلطات الصينية أنّ الزلزال أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

 

وقال التلفزيون الحكومي الصيني "سي جي تي إن" نقلاً عن الحكومة المحليّة، إنّ الزلزال غير العميق أسفر عن قتيلين، من دون أن يحدّد أين بالتحديد قتلا ولا أن يعطي أي تفاصيل إضافية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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