اليابان.. العثور على ملوثات في لقاح فايزر ضد كورونا بالبلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد الفرع الياباني لشركة "فايزر" بالعثور على ملوثات في 95 أمبولة من لقاحه المضاد لكورونا في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة اللقاح.



ونقلت وكالة "كيودو" عن الفرع، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، أن الملوثات التي تم العثور عليها لا تمثل أي خطر من وجه نظر سلامة اللقاح، لأنها رواسب غير منحلة.

وفي تعليقها على الأنباء المتأتية بدءا من 13 سبتمبر/أيلول الجاري، من مختلف أنحاء البلاد، حول وجود أي ملوثات في لقاح كورونا، قال فرع الشركة، إنه يدرس هذه المسألة وسيبلغ الجمهور بالنتائج، حسب "روسيا اليوم".

وأكدت الشركة أنه من الممكن أحيانا رؤية راسب أبيض غير منحل في اللقاح، ولكن حتى إذا لم يذب عند قلب الأمبولة، فلا توجد مخاوف تتعلق بسلامة اللقاح عند التطعيم.

وابتداء من 13 سبتمبر/أيلول الجاري، تصل إلى الشركة من مختلف المناطق اليابانية أنباء عن وجود ملوثات في لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، وتخص كل هذه الأنباء دفعة اللقاح رقم FF53357.