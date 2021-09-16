شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن ضبط 6 عبوات ناسفة غرب محافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية فى العراق، العثور على 6 عبوات ناسفة، خلال عملية تفتيش منطقة (مجمع الشهيد) بناحية الرشاد جنوب غرب محافظة كركوك.

وذكرت القيادة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن "قوات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية فى تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة من مقر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مدعومة بالجهد الهندسى وقوات الطائرات المسيرة، عملية تفتيش منطقة (مجمع الشهيد) بناحية الرشاد جنوب غرب كركوك تم خلالها العثور على 6 عبوات ناسفة نوع بلازما حديدية ومسطرة تفجير، وتم رفع وإتلاف المواد من قبل قوات الجهد الهندسي" .

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بمواد قانونية مختلفة، مبينة أن تلك الممارسات متواصلة فى عموم مناطق المحافظة لتعزيز إجراءات الأمن والحفاظ على الاستقرار".

وفى السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق القبض على 5 عناصر إرهابية فى محافظتى كركوك والأنبار.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية، تمكنت دوريات جهاز الأمن الوطنى فى محافظة كركوك من القبض على خلية مكونة من 3 إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الإجرامية، أحدهم عمل عنصرا استخباريا ضمن ما يسمى ولاية كركوك.

وأضافت أن القوات الأمنية فى محافظة الأنبار تمكنت بعد الموافقة القانونية من القبض على اثنين من العناصر المنتمين لعصابات داعش، عملا بصفة مقاتلين فيما يسمى ولاية الفرات، وتم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.