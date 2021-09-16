شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن اعتماد مبدئى للجرعة الثالثة لتلقيح المواطنين ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمان المسعدي، عضو اللجنة العلمية التونسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أنه عقب استكمال أكبر نسبة من التونسيين لعملية التلقيح بالجرعة الأولى والثانية ضد كورونا سيتم تنظيم حملة وطنية جديدة لتلقيح المواطنين بجرعة ثالثة ضد الفيروس.

وقال المسعدى - فى تصريحات صحفية - أنه تم الاتفاق بشكل مبدئى داخل اللجنة العلمية التونسية لمكافحة فيروس كورونا على اعتماد الجرعة الثالثة.

ولفت إلى أن أول الحاصلين على الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين، بالإضافة إلى الأطباء والفرق المعاونة لهم.

وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة رافلة تاج المستشارة بديوان وزارة الصحة التونسية، وعضو اللجنة الوطنية للتلقيح، أنه طبقا لإحصائيات الوزارة، فإنه ما بين 40 و50% من التونسيين أصيبوا بفيروس كورونا دون أن يعلموا لعدم ظهور أعراض قوية للإصابة .

وقالت رفلة - فى تصريحات صحفية، إن التلقيح بالجرعتين ضد فيروس كورونا هو الحل الأنجح على المدى الطويل.

فى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة التونسية، وفاة 12 حالة جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، بالإضافة لتسجيل 780 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت الوزارة - فى بيان أصدرته - أن إجمالى حصيلة الوفيات بسبب الفيروس ارتفعت إلى 24 ألفا و 244 حالة وفاة .