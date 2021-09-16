شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المغربية تطلق النار على شخص هدد عناصرها وتعرض لمواطن بسلاح أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر رجال الشرطة فى المغرب لإطلاق النار على أحد أرباب السوابق، هدد الشرطة وتعرض لأحد المواطنين بسلاح أبيض فى مدينة تيفلت.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطنى فى المغرب ببيان لها، بحسب "روسيا اليوم"، أن "المشتبه فيه كان قد عرض أحد المواطنين للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض داخل مجمع تجاري، قبل أن يحاول تعقب الضحية ومواصلة الاعتداء عليه بعدما كان فى طريقه لتسجيل شكوى فى الموضوع، وهو ما اضطر ضابط ومفتش شرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين فى الهواء لدرء الاعتداء، قبل أن يصيبا المشتبه فيه برصاصتين بفخذه بعدما رفض الامتثال وعرض سلامة الشرطيين والضحية لتهديد خطير".

وأشارت إلى أنه "تم نقل المشتبه فيه المصاب للمستشفى لتلقى العلاجات الضرورية، حيث يجرى إخضاعه حاليا للمراقبة الطبية رهن إشارة البحث الذى تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنى بالأمر".

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية ، قالت الصحيفة اضطر ضابط ومفتش شرطة مغربية يعملان بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تيفلت لاستعمال سلاحهما الوظيفي، وذلك لدفع الخطر الصادر عن شخص من ذوى السوابق القضائية، والذى عرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة بالسلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطنى، أن المشتبه فيه كان قد عرض أحد المواطنين للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض داخل مجمع تجاري، قبل أن يحاول تعقب الضحية ومواصلة الاعتداء عليه بعدما كان فى طريقه لتسجيل شكاية فى الموضوع، وهو ما اضطر ضابط ومفتش شرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين فى الهواء لدرء الاعتداء، قبل أن يصيبا المشتبه فيه برصاصتين على مستوى الفخذ بعدما رفض الامتثال وعرض سلامة الشرطيين والضحية لتهديد خطير.

وأشار البلاغ إلى أنه تم نقل المشتبه فيه المصاب للمستشفى لتلقى العلاجات الضرورية، حيث يجرى إخضاعه حاليا للمراقبة الطبية رهن إشارة البحث الذى تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنى بالأمر.