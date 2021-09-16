شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات رادعة حال «تشغيل المتسللين».. السجن 5 سنوات ومليون ريال غرامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة أنه صدرت موافقة الجهات العليا بشمول كل من يقوم بتشغيل المتسلل للمملكة بالحكم الوارد في التوجيه الخاص بعقوبة من يسهل دخول المتسلل إلى المملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بواحدة أو أكثر من العقوبات التى تشمل السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولاتزيد عن 15 سنة وغرامة لا تتجاوز مليون ريال بالإضافة الى إمكانية التشهير في صحيفة أو أكثر.

وأضافت المصادر، وفقا لـ”المدينة”، أن ذلك يأتي في إطار مقترح من وزير الداخلية ليكون ضمن الدليل الاجرائي الخاص بهذا الامر.

يذكر أنه صدرت ضوابط من الجهات العليا تتضمن معاقبة كل من يسهل دخول المتسلل الى المملكة او يقوم بنقله او توفير المأوى او يقدم له اي مساعدة او خدمة باي شكل من الاشكال بالغرامة والسجن ومصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها والمسكن الذي اعد بشكل خاص لإيوائه أو استخدم لهذا الغرض.