شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم يمني تهجم على منزل بالرياض لتهديد طليقته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، بعد قيامه بالتهجم على أحد المنازل بأحد أحياء مدينة الرياض.
وأوضحت شرطة الرياض أنه تبين أن المقيم تهجم على المنزل بغرض تهديد طليقته ، حيث تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة.
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