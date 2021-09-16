شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منصة إطلاق صواريخ فى مدينة الموصل مُعدة لقصف معسكر للجيش العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر عراقي، بضبط منصات إطلاق صواريخ فى منطقة الشلالات بالقرب من مجمع زيونة شمال شرق مدينة الموصل.

وأضاف المصدر - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن قوة من الفرقة 16 بالجيش العراقى تلقت معلومات استخباراتية تفيد بالعثور على 8 صواريخ مع منصة إطلاق نوع كراد و6 صواريخ معدة للإطلاق باتجاه معسكر زليكان بالموصل.. فيما لم يكشف المصدر عن الجهة التى كانت تنوى قصف المعسكر.

وفى السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق القبض على 5 عناصر إرهابية فى محافظتى كركوك والأنبار.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية، تمكنت دوريات جهاز الأمن الوطنى فى محافظة كركوك من القبض على خلية مكونة من 3 إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الإجرامية، أحدهم عمل عنصرا استخباريا ضمن ما يسمى ولاية كركوك.

وأضافت أن القوات الأمنية فى محافظة الأنبار تمكنت بعد الموافقة القانونية من القبض على اثنين من العناصر المنتمين لعصابات داعش، عملا بصفة مقاتلين فيما يسمى ولاية الفرات، وتم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.