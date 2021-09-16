شكرا لقرائتكم خبر عن مختص في «التعليم» يوضح مزايا برنامج تنمية القدرات البشرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح أسامة الشبيلي، مختص في الشأن التعليمي، أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيحقق التوازن مابين المهارات التي يحتاجها سوق العمل والمعرفة الأكاديمية.

وقال الشبيلي “إن برنامج تنمية القدرات البشرية يمثل خطة طموحة تهدف إلى إطلاق قدرات كل فرد في الوطن، حتى يكون مستعداً لسوق العمل الحالي، والمستقبلي بقدرات تواكب المتغيرات الحديثة”، وفقا لـ”الإخبارية”.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، أطلق أمس، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

ويمثل البرنامج استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المُتجددة والمُتسارعة.