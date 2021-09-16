شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحدد عقوبة عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الداخلية، أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن عقوبة الفرد 1000 ريال، تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 10000 ريال.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية ترك مسافة كافية بين المرء والآخرين للوقاية من انتشار كورونا والحفاظ على صحة الجميع.