شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» تعلن استئناف رحلاتها بين أبها والطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الخطوط السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها بين مدينتي أبها والطائف بواقع رحلتين أسبوعياً. وأوضحت الخطوط السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه سيتم استئناف رحلاتها بين مدينتي أبها والطائف ابتداءً من 02 أكتوبر 2021 بواقع رحلتين أسبوعياً تعلن #الخطوط_السعودية عن استئناف رحلاتها بين مدينتي #أبها و #الطائف ابتداءً من 02 أكتوبر 2021 بواقع رحلتين أسبوعياً



SAUDIA announces the resumption of its flights between #Abha and #Taif starting from 02 October 2021 with two flights weekly — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) September 15, 2021

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