«الخطوط السعودية» تعلن استئناف رحلاتها بين أبها والطائف

أعلنت الخطوط السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها بين مدينتي أبها والطائف بواقع رحلتين أسبوعياً.

وأوضحت الخطوط السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه سيتم استئناف رحلاتها بين مدينتي أبها والطائف ابتداءً من 02 أكتوبر 2021 بواقع رحلتين أسبوعياً

تعلن #الخطوط_السعودية عن استئناف رحلاتها بين مدينتي #أبها و #الطائف ابتداءً من 02 أكتوبر 2021 بواقع رحلتين أسبوعياً



SAUDIA announces the resumption of its flights between #Abha and #Taif starting from 02 October 2021 with two flights weekly