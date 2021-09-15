اخبار الخليج

«الخطوط السعودية» تعلن استئناف رحلاتها بين أبها والطائف

0 نشر
أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط » تعلن استئناف رحلاتها بين أبها والطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الخطوط السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها بين مدينتي أبها والطائف بواقع رحلتين أسبوعياً.

وأوضحت الخطوط السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه سيتم استئناف رحلاتها بين مدينتي أبها والطائف ابتداءً من 02 أكتوبر 2021 بواقع رحلتين أسبوعياً

كانت هذه تفاصيل خبر «الخطوط السعودية» تعلن استئناف رحلاتها بين أبها والطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا