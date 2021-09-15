الصورة الخاصة

الكويت - هبة التوبجي -

كل الأهداف بالعادة تُشير للقمم وتتجه إليها..هذه هي الأمنيات مهما اختلف شكل القمة تتفق عليها المخططات.

ومن السهل وضع الهدف ورسم المخطط له، بعدها سيتفاوت الإنجاز في كل الدرجات حسب البذل

هذه الطريقة التقليدية التي نعرفها بالعادة وكلنا يذهب إليها، لا تصل إلى قرارة العزم ولا تلامس بقوائمها النظرية القوة الكامنة للعزيمة..

فلم يذهب احد ليضع للهدف صورة واقعية..شيء حقيقي قد حدث بالفعل أمام الأنظار واستقر بهيئته وشده الجموع.

يصنعها وينصبها أمام بصره في كل الاتجاهات التي يتجه لها

فلا يقع بصره إلا عليها.

الصورة مشوقة جداً وتعد بمثابة القيمة الفعلية وتحفيز الأفكار الإبداعية وتدعيم الأهداف بها لمنافسة قوية ونتيجة لهذا نحصل على بناء قواعد من الجازمين المندفعين الذين يبثون التأثير في كل محيطاتهم ويشكلون شعلة متوهجة من التقدم والمضي..

لأن صناعة صورة مرئية لنتائج الأهداف وبمعالم حقيقية قد يعطي ملامح جدية للنهاية، وكيف ستكون وهذا من أدق مواصفات اليقين والتمكن في العمل وحافز في أوج توهجه ليمد الإصرار بالطاقة والحيوية والاستمرار، فلا يهدأ حتى يصل.

بالغ في رسم الصورة التي تريدها.صورتك الخاصة التي تطمح لها في أي مجالٍ كنت.

كتبه – فاطمة الأحمد