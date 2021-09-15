السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفير قطري فوق العادة... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، إن السيسي تسلم أوراق اعمتاد سالم بن مبارك آل شافي "سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية".

ونقل أول سفير قطري لدى مصر منذ 2017 تحيات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للرئيس المصري، وتمنياته لحكومة وشعب مصر "بدوام التقدم والازدهار".

بدوره، حمّل السيسي، السفير القطري تحياته إلى الأمير تميم، متمنيا للسفير التوفيق والنجاح في مهامه.

وسفير فوق العادة، يشير إلى مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء، ويتمتع صاحبها بصلاحيات موسعة بما في ذلك توقيع اتفاقات باسم دولته.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، شهدت السعودية توقيع بيان العلا الذي أنهى أزمة دبلوماسية استمرت منذ صيف عام 2017، قطعت بموجبها كل من القاهرة والرياض وأبوظبي والمنامة علاقاتها مع الدوحة.