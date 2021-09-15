شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» تطلق فرصاً استثمارية في مشروع «المخطط الإعلاني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، إطلاق الفرصة الاستثمارية لمشروع «المخطط الإعلاني» في المدينة المنورة. وأوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا). يذكر أنه تم تصميم بوابة فرص بتقنية حديثة ومتطورة، لتوفر قاعدة بيانات موحدة، وتكون المرجع الرئيس للمستثمر الباحث عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات، والتي لها أثر كبير في تنمية مدن وقرى المملكة. توفر البوابة مزايا عدة، أهمها سهولة البحث والاطلاع على الفرص المتنوعة بأقل وقت وجهد، دون تحمل عناء السفر إلى مقر الأمانات والبلديات للتعرف على هذه الفرص. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من الخدمات المقدمة بضغطة زر عبر الموقع الإلكتروني او تطبيقات الهواتف الذكية. ومن مميزات بوابة فرص: · فرص استثمارية مجدية، ومتنوعة في نشاطها وحجمها ومواقعها · فرص استثمارية تساهم في تنمية وتطوير مدن وقرى المملكة · بوابة عصرية، تسهل البحث عن الفرص ومعرفة تفاصيلها، وتسمح بشراء كراسة الشروط وتوقيع العقود إلكترونياً

كانت هذه تفاصيل خبر «أمانة المدينة» تطلق فرصاً استثمارية في مشروع «المخطط الإعلاني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.