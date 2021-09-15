شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الصحفيين» تدشن منصة «الإعلام التطوعي» وتوفر 15 ألف فرصة تطوعية حتى 2030 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشن رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين؛ الأستاذ خالد بن حمد المالك، مساء الثلاثاء الماضي، منصة العلام التطوع، بحضور مدير عام التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ الأستاذة مشاعل بنت مبخوت آل مبارك، ومن هيئة العلام المرئي والمسموع الأستاذة خلود الأمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية، والأستاذ محمد التميم، مدير إدارة الشؤون الخارجية، وأعضاء من مجلس إدارة الهيئة وعدد من الإعلاميين ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في قاعة الهيئة بمقرها في حي الصحافة بالرياض.

انطلق الحفل بالنشيد الوطني، ثم آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض فيديو يرصد برامج وفعاليات هيئة الصحفيين السعوديين في 20 شهرًا؛ حيث تم تنفيذ 62 برنامجًا؛ 30 منها حضورًا مباشرًا، و32 على الاتصال المرئي، استفاد منها 6761 مشاركًا ومشاركة من الإعلاميين المحترفين والهواة، وطلاب وطالبات العلام والخريجي في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، وأبرز تلك البرامج تنفيذ الهيئة مع شريكتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وكلية كرونكايت لعلوم الاتصال في جامعة ولاية أريزونا الامريكية ورشة الاستجابة الاستراتيجية لتشكيل الصور والهوية في سياق الأزمات باللغة الانجليزية ونفذتها في شهري يونيو ويوليو 2021 ولمدة 6 أسابيع وبلغ عدد المتدربين 25 متدربا ومتدربة من طلاب وخريج العلام وحدين الممارسة الإعلامية، وجاءت محاور الورشة على النحو التالي:

الفروق بين حالات الطوارئ والأزمات والاستجابة مقابل رد الفعل

صياغة الرسائل المتنوعة للجمهور وطرق الحفاظ على العلامات التجارية والسمعة المنهجية، حيث نفذت الورشة من خلال الحضور الأسبوع والقراءة الذاتية بالإضافة لعرض دراسات بعض الحالات الدولية للشرح والنقاش لتحقيق أهداف الورشة المتوافقة مع أهداف رؤية 2030

تطوير المجال العالم وتحسين الصورة الذهنية عن السعودية الحديثة وفق الانتشار والانفتاح العالم.

وفي كلمته في الحفل، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ خالد المالك إلى أهمية التطوع؛ ومنها التطوع التخصص المهاري، والذي رأت الهيئة أن يكون لها السبق والريادة بتبنيها منصة الإعلام التطوعي بعد أن أكملت الهيئة المتطلبات اللازمة لهذا العمل النسائي – الإعلامي، الذي يتسق مع الرؤية المباركة 2030 التي أكدت على نشـر الوعي والثقافة بأهمية تفعيل دور العمل التطوع في المجتمع السعودي، هادفة إلي الوصول إلي مليون متطوع في عام 2030، وتسجيل 50 مليون ساعة تطوعية، وستتوالى في الهيئة الأعمال والأنشطة التي تخدم مشروع التطوع، مواصلة ترجمتها لتوجهات الرؤية المتعددة واستراتيجيات التحول الوطني، ومنها التطوع.

وأشاد المالك بتعاون ومساندة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للهيئة، وتعاضدها معها لإكمال هذه الخطوة ليسهم الإعلام في المملكة بدوره في مشاريع التطوع ويرفد الخطط الموضوعة في هذا الصدد.

وأشار المالك الى أن الهيئة تتطلع الى توفير 15 ألف فرصة تطوعية حتى 2030م، وشكر الأستاذة مشاعل آل مبارك – مدير عام التطوع بالوزارة – على جهودها مع الهيئة في هذا الإطار. كما أشاد المالك بعملية تدشين أعمال “فريق التطوع” في الهيئة.

وألمح إل حزمة البرامج والفعاليات التي تنفذها الهيئة بمناسبة اليوم الوطن 91، والتي تنطلق من عاصمة المجد الرياض، وتتوزع في مناطق ومحافظات المملكة، ومن هذه البرامج والأنشطة: مسابقة إعلامية وطنية، وقد تم رصد جوائز للإعلاميين الذين سيقدمون أعمال إعلامية إبداعية في المنصات، تدور حول موضوع “اليوم الوطن 91” احتفاء بالوحدة وشواهد لمكتسباتها وأن تكون المشاركات حديثة في هذا العام 2021م. كما أثنى المالك على الشراكة المثالية مع الهيئة العامة للعلام المرئي والمسموع.

ومن ثم عرض فيديو بعنوان: التطوع.. استثمار لحياتنا البشرية وأظهر محتواه تاريــــخ التطوع في المملكة وإعلاء الإنسان السعودي للتطوع ودعم القيادة له وعدد مهام المنصة الوطنية للعمل التطوع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتناول أبرز أهداف منصة الإعلام التطوع في الهيئة المساهمة في إثراء المحتوى الوطن وتدريب الشباب والفتيات الهواة والترتيب لطرح آلاف الفرص التطوعية حتى عام 2030م.

وامتدحت مدير عام التطوع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذة مشاعل آل مبارك جهود هيئة الصحفيين السعوديين في تبنيها للتطوع المتخصص المهاري الاحترافي من خلال تدشين منصة الإعلام التطوعي والتي تخدم التطوع ونشر رسالته المثالية وتغطية فعالياته ومشاركاته وفتحمسارات التدريب للمتطوعين وتأهيلهم.

ثم أطلق الأستاذ خالد المالك مسابقة اليوم الوطن 91 بعنوان “احتفاء بالوحدة وشواهد مكتسباتها” ويستمر استقبال المشاركات فيها حتى 15 أكتوبر 2021م في 6 مسارات تشمل مجالات:

– القصة الصحفية.

– القصة التلفزيونية.

– القصة الفوتوغرافية.

– الكاريكاتير.

– الموشن جرافيك.

– البودكاست.

بعدها سلم الأستاذ خالد المالك ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور فهد بن حسن ال عقران الشهادات على المتدربين الذين اجتازوا الورشة التدريبية الاستجابة الاستراتيجية “تشكيل الصور والهوية في سياق الأزمات”. ودروع التكريم لعدد من الشخصيات الداعمة لنشاطات الهيئة.