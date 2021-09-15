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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. وفاة نجل الشيخ الإمام الراحل الشيخ محمد الشعراوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
توفي اليوم أحمد الشعراوي، نجل الشيخ الإمام الراحل الشيخ محمد الشعراوي.
وأعلن الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، وفاة أحمد الشعراوي، ابن الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقال تركي، خلال المنشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي وصديقي الأستاذ أحمد الشعراوي ابن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، اللهم اجعله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".