بوغدانوف يبحث مع وفد كردي الوضع في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، نُشر على موقعها الرسمي: "جرى تبادل صريح للآراء حول الوضع في سوريا، والتركيز على الأوضاع شمال شرقي البلاد، وجدد الجانب الروسي موقفه المبدئي الداعم للتسوية المبكرة لجميع المشاكل التي تعيق الاستعادة الكاملة لسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

© Sputnik

وأضاف البيان، بأنه تم التأكيد على أهمية مواصلة الحوار بشكل فعال بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق للوصول إلى اتفاقيات مناسبة تلبي التطلعات المشروعة لجميع مواطني سوريا، آخذة في الاعتبار الخصائص الإقليمية والتعددية العرقية الثقافية للمجتمع السوري.

وأكدت لجنة تحقيق دولية حول الوضع في سوريا، أمس الثلاثاء، أن البلاد لا تزال غير آمنة لعودة المدنيين بسبب تواصل أعمال القتال والعنف، مؤكدة أن الوضع شمال غربي البلاد بدأ بالعودة لعدم الاستقرار.

الجدير ذكره أن مجلس سوريا الديمقراطية، هو قيادة لمجموعات كردية تسيطر على شمال شرق البلاد بدعم أمريكي وتنادي بـ"إدارة ذاتية" غير معترف به من الحكومة الرسمية في دمشق، التي تعتبر الوجود الأمريكي في هذه المنطقة وجوداً غير شرعي وتطالب بخروج القوات الأمريكية من هذا الجزء من سوريا.