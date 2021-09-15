بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته لـ 2.605 مستفيدين خلال أسبوع

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2.605 مستفيدين خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.255 مستفيدا، وقسم الملاحظة 67 شخصا، وعيادة التنويم 28 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.255 شخصا.

كما راجع قسم المختبر 331 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.255 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 290 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطَين للتخلص من النفايات، وحملتَين للرش اليرقي، و3 حملات للرش الضبابي.