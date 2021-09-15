المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين يعلن تعليق إضراب الجمعة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف عبد ربه، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، أنه تم تعليق الإضراب بعد الحوارات التي تمت خلال الأيام الماضية، والتي أفضت للوصول إلى صيغة تفاهم مع إدارة مصلحة السجون لاستجابتها لمطالب الحركة الأسيرة والتراجع عن جميع الخطوات والإجراءات العقابية والقمعية بحق الأسرى، الأمر الذي دفع الحركة الأسيرة إلى اتخاذ قرار بتعليق خطة الإضراب المفتوح عن الطعام والتي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل.

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كان رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، قدري أبو بكر، قد قال إن 1380 أسيرًا موزعين على ثمانية سجون سيبدأون في إضراب عام يبدأ يوم الجمعة كخطوة أولية، على أن ينضم إليهم، الثلاثاء، مئات آخرين إذا لم تتراجع سلطات السجون عن إجراءاتها الأخيرة.

وعقب فرار ستة فلسطينيين قبل أكثر من أسبوع من سجن جلبوع، ثم القبض على أربعة منهم، اتخذت إسرائيل عدة إجراءات في السجون منها نقل سجناء من سجون وزنازين إلى أخرى، مما أدى إلى توتر شديد حيث أقدم المعتقلون في سجن النقب الصحراوي على إحراق عدد من غرف الزنزانات الخاصة بهم، كما وقعت اشتباكات بالأيدي بين المعتقلين والسجانين في سجن جلبوع.

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