تحويلات المصريين في الخارج ترتفع لأعلى مستوى لها على الإطلاق

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت بيانات أولية للبنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال السنة المالية 2020-2021 ‏‏‏إلى 3.7 مليار دولار.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وقال البنك في بيان له، اليوم، إن التحويلات ارتفعت بنسبة 13.2%‏ مقارنة بالسنة المالية 2019-2020، محققة أعلى مستوى تاريخي لها، بحسب موقع "مصراوي".

وأضاف البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج وصلت لنحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2019-2020.

وأوضح البنك أن التحويلات ارتفعت خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي (الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2021) بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

كما شهدت تحويلات المصريين في الخارج، خلال شهر يونيو 2021، ارتفاعا بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020).

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن من سبوتنيك.