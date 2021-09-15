اليونان تعير السعودية منظومة "باتريوت"... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وعبر حسابه على "تويتر"، قال رئيس هيئة الأركان اليونانية، كونستيندينوس فلوروس، إن "مهمة المنظومة المُرسلة إلى المملكة العربية السعودية ستعمل على الحفاظ على السلام والاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط".

ونشر رئيس الأركان اليوناني صورًا لحفل وداع المنظومة وقوات يونانية محدودة تابعة للجناح القتالي 114، على ما يبدو مُشغلة لها.

وتزود اليونان السعودية بمنظومة "باتريوت" على سبيل الإعارة بموجب اتفاق جرى توقيعه بين البلدين في أبريل/ نيسان الماضي.

وتعتمد السعودية على منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" لحماية أهدافها، في وقت وجّه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، القيادة المركزية في الجيش الأمريكي التي تشرف على المنطقة، بسحب هذه المعدات والعناصر بداية من الصيف.