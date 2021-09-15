شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية العلوم الإنسانى فى النهوض بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء على أهمية العلوم الإنسانية ودورها الفعال في نهوض المجتمع، وحث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.

وأكد الكاظمي- في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية نيوز- أن "الثقافة مسؤولية مهمة، لبناء المجتمع وفي تنمية المواطن، مشددا في الوقت نفسه على أهمية العلوم الإنسانية ودورها الفعال في نهوض المجتمع".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "التحديات الكبيرة التي مر بها بالعراق، وجهود الحكومة في مواجهتها، وتمكنها من عبور أزمات عديدة"، مضيفا أن "العراق يعول على أبنائه المثقفين وكتاب الرأي، في نشر السلام، ونبذ الحرب وصناعة الأمل بالمستقبل، وكذلك التعويل عليهم في حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة؛ من أجل إدامة النهج الديمقراطي، الذي تشكل الانتخابات أبرز صوره".