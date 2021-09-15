شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 395 مركبة مرسيدس «G-Class» لخلل يزيد احتمالية الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة استدعاء 395 مركبة مرسيدس “G-Class” موديل “2018-2020” لوجود خلل في نظام قفل المحور الخلفي. وأضافت أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تعطل نظام الثبات الإلكتروني ونظام مانع انغلاق المكابح مما يزيد من احتمالية وقوع حادث. ودعت أصحاب هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال مركز استدعاء المنتجات المعيبة عبر الرابط التالي (هنا) ، وكذلك التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 395 مركبة مرسيدس «G-Class» لخلل يزيد احتمالية الحوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.