السعودية توقع مذكرتي تفاهم مع فايزر وأسترازينيكا

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، وقعت مذكرتي تفاهم مع الشركتين، تشملان اتفاقا مع أسترازينيكا على إقامة مراكز بحوث سريرية.

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من جنابها أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، الاتفاق مع أسترازينيكا، عبر حسابها الرسمي، بموقع "تويتر".

وذكرت "واس"، أن شركة فايزر وقعت مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأنه من المتوقع أن يبدأ مصنع جديد في دولة الإمارات المجاورة في إنتاج لقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لكوفيد-19 هذا العام.

وكانت السلطات السعودية قد دعت القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين، من المحصنين وغير المحصنين، من الدول المسموح بالقدوم منها إلى تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلكترونيا.

ونشرت مديرية الجوازات السعودية تغريدة جديدة لها بحسابها الرسمي على "تويتر"، أن المملكة تدعو القادمين إليها من غير المواطنين السعوديين، من المحصنين وغير المحصنين، من الدول المسموح بالقدوم منها، إلى الإسراع في تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلكترونيا.

وأشارت المديرية إلى أن التسجيل سيتم إلكترونيا عبر نشرها لرابط مخصص لذلك، وذلك بغرض الإسراع في إجراءات دخولهم، وتقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.

وذكر بيان الجوازات السعودية أن الفئات المطلوب منها تسجيل اللقاحات إلكترونيا، هي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملو التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمون ومرافقيهم.

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