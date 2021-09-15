دقلو يرحب بزيارة حمدوك إلى قيادة قوات الدعم السريع في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - ففي بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال دقلو إن الزيارة تُجسد معاني الشراكة بين "طرفي الوثيقة الدستورية من عسكريين ومدنيين"، مضيفا أنها تؤكد أيضا الروح الوطنية التي يمضي بها جميع المسؤولين في إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

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وفي كلمته، وجه دقلو التحية لجميع القوات في الجيش والدعم السريع والشرطة والمخابرات العامة، التي قال إنها انحازت ببسالة وشجاعة لخيارات ومطالب الشعب، وبذلك تحقق التغيير المنشود وتم طي صفحة مظلمة من تاريخ الأمة، على حد قوله.

وأشار دقلو، وهو أيضا قائد قوات الدعم السريع، إلى أن قوات الدعم السريع كان لها قدم السبق في انتصار الثورة السودانية، حيث قدمت تضحيات كبيرة، وكانت محل استهداف ممنهج من قبل من وصفهم بـ"المتربصين".

وفي ختام كلمته، وجه الشكر لرئيس الوزراء قائلا: "نحن معكم وبكم سنمضي في طريق استكمال مهام المرحلة الانتقالية، لنقول لشعبنا والعالم إننا عبرنا وانتصرنا للوطن وللقيم وللإنسانية شعارنا في ذلك ’السودان أولا’".

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