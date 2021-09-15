شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 46 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم، للدفعة 46، وذلك من خلالالبوابة الإلكترونية.
وكان برنامج حساب المواطن ، قد أودع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.
وأودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.
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