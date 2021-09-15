شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات بمنطقة مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ( أضم -العرضيات – ميسان ). وجاء في التنبيه أنه يتوقع أن تشهد المنطقة -بمشيئة الله- سُحب رعدية ممطرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية. ودعت قوات أمن الطرق قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع .

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