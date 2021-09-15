كل ما تريد معرفته حول هاتف آيفون 13 برو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل الأمريكية في مؤتمرها السنوي 2021، عن هاتف آيفون 13 برو، بأربعة ألوان، وكاميرا أمامية أصغر بنحو 20%، وشاشة مضادة للمياه.



هاتف آيفون 13 برو يعمل بشريحة A15 بخاصية عرض أسرع بنحو 50% عن أي هاتف آيفون آخر، ويأتي بشاشة XDR، وقدرة إضاءة 1000 nits، ومعدل تحديث شاشة 120 Hz مع آلية التعديل.

ويتميز هاتف iPhone 13 Pro بخاصية "برو موشن" أحدث خواص تشغيل ألعاب الفيديو فائقة السرعة.

وزودت أبل هاتف آيفون 13 برو بكاميرات أكبرها بقياس 77 ملي، تعمل بنظام ألترا وايد، 12 ميجا بيكسل و3 خيارات من التقريب البصري، مع خاصية "ماكرو فوتوجرافي" لالتقاط صور لأصغر التفاصيل، مزودة بخاصية التأقلم مع مختلف حالات الإضاءة.

كما أن هاتف iPhone 13 Pro مزود بنظام تصوير فيديو بمستوى غير مسبوق وقدرات التصوير السينمائي بفضل خاصية التأقلم مع مختلف ظروف الإضاءة، ونظام "سينماتيك مود" المضاف حديثا لإصدارات آيفون 13.

وتطلق أبل لاحقا خاصية ProRes الجديدة ضمن مميزات هاتف آيفون 13 برو الجديد، وهي خاصية لتحسين جودة الفيديوهات وصممت لمحترفي تعديل مقاطع الفيديو من مستخدمي برامج Final Cut Pro X أو Adobe Premiere Pro.

وزودت أبل هاتف آيفون 13 برو ببطارية تدوم لـ1.5 ساعة أطول من عمر بطارية آيفون 12 برو.