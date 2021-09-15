أبل تقرر إيقاف إنتاج iPhone XR وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

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قررت أبل إيقاف إنتاج iPhone XR وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس، رغم أنها موديلات 2019/2020، لإفساح المجال لباقة آيفون 13.



واختفى آيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس من متجر الشركة عبر الإنترنت. وهذا الأمر مألوف بالنسبة لنماذج برو عندما يتم تحديث التشكيلة. وذلك بالرغم من أنها كانت تباع منذ أقل من عام.

وفي حال الرغبة في شراء أي من هذه الهواتف يمكن التوجه شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة التابعة لجهات خارجية.

كما خرج iPhone XR خارج التشكيلة، وهو الهاتف الذي جرى طرحه في عام 2018 كبديل أرخص مزود بشاشة LCD لجهاز iPhone XS.

وتم طرحه كجهاز متوسط ​​السعر مع المحرك العصبوني Neural Engine، ومعرف الوجه من الجيل الثاني، والكثير من الألوان للاختيار من بينها.

وتزامن وصول iPhone XR مع اختفاء آخر أجهزة آيفون المتضمنة منافذ لسماعات الرأس. وفي حين أن الانتقال في هذا العام ليس دراماتيكيًا تقريبًا. ولكن يتضمن تحولًا في الخيارات الأرخص في التشكيلة، بحسب بوابة التقنية.

كان iPhone XR متاحًا مقابل 499 دولار. ولكن سعر آيفون 11 انخفض بمقدار 100 دولار لتغطية النقص. وعند إطلاق آيفون 11، قالت آبل إن الجهاز الأحدث يوفر ما يصل إلى ساعة من عمر البطارية الإضافي مقارنة بسابقه، وشريحة U1 فائقة السرعة للعثور على الأشياء، ووحدة المعالجة المركزية A13 Bionic الأحدث.

وحصل آيفون 12 وآيفون 12 ميني أيضًا على تخفيضات في الأسعار بقيمة 100 دولار، مما جعل أسعارهما المبدئية 699 دولار و 599 دولار على التوالي. ويظل iPhone SE يباع بسعر 399 دولار.

وفيما يتعلق بأجهزة برو الجديدة، فهي ليست أرخص. ولكن بمجرد أن يبدأ آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس بالشحن في اليوم الرابع والعشرين، فإنها توفر شاشات بمعدل تحديث عال، ونظام كاميرا جديد، بالإضافة إلى تحسينات على وحدة المعالجة المركزية و GPU.

وتتميز نماذج آيفون 13 ‌بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، التي تزيد عن 64 جيجابايت، مع عدم وجود زيادة في السعر.

ويمكن طلب آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس بسعة تخزين تصل إلى تيرابايت. وتتوفر أجهزة آيفون الجديدة للطلب المسبق يوم الجمعة ويتم إطلاقها رسميًا في 24 سبتمبر/أيلول.