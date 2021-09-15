الصحة المصرية تقدم هدية لكل مواطن يسجل للحصول على لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ودشن الحملة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور وزيرة الصحة، تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن".

وبحسب وزارة الصحة تم تخصيص 3 حافلات مكشوفة ومجهزة، إلى جانب 6 سيارات تجوب شوارع محافظات ‎القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم بقية المحافظات تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، وقالت الوزيرة إن كل أتوبيس (حافلة) يضم 30 فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة "تابلت" متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق المشاركة في الحملة ستعمل على تشجيع المواطنين للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وقالت الوزيرة إن أفراد التواصل المجتمعي سيسلمون حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل، وكشفت أن الحقيبة سيكون بها "كاب، وقلم، وبلوك نوت، وفلاشة، ومج حراري، وتيشرت"، بحسب ما نقلته "بوابة أخبار اليوم".

‎ولفتت إلى أن فريق التواصل المجتمعي الموجود في الحملة سيقوم بالرد على كل الاستفسارات الخاصة بالتطعيم، والعمل على تذليل أي عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

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