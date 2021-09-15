الأردن يسعى لتوليد 31 % من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Rex Features

ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، في خبر عن إنتاج الكهرباء في الأردن، مشيرة إلى انطلاق مؤتمر المياه والطاقة في البحر الميت، اليوم الأربعاء، برعاية بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، إن الطاقة والمياه والغذاء تمثل حلقة مترابطة لتوفير احتياجات البلاد من المياه والغذاء والطاقة الكهربائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت زواتي إلى وجود مشروعات قومية في الأردن تتعلق بهذا الأمر مثل مشروع الناقل المائي ومشروع توليد وتخزين الكهرباء من السدود المائية.

وتابعت: "يأتي ذلك ضمن خطة الدولة الأردنية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى 31 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030، مقارنة بـ 21 في المئة في الوقت الحالي".

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