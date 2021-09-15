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إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز 225.83 مليون حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 225.83 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 4 ملايين و823 ألفا و348 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

 

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

 

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 225.83 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 4 ملايين و823 ألفا و348 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

 

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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