ستة مكملات غذائية لتقوية جهاز المناعة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنبئ نهاية الصيف سنويا ببداية موسم نزلات البرد، وهو ما يستدعي البحث عما يعزز مقاومتنا للفيروس في ظل غياب علاج لهذه الحالة.



ويمكن تحسين الجهاز المناعي ليكون مستعدا لمكافحة الفيروس، ولذلك، قد تساعد بعض المكملات الغذائية في محاربة نزلات البرد بالحفاظ على لياقة الجهاز المناعي.

وبالطبع، يجب أن نتناول نظاما غذائيا متوازنا ومغذيا مع الكثير من الفواكه والخضروات.

ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يعد تناول المكملات طريقة ملائمة حقا لضمان حصولهم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها، بالإضافة إلى تلك التي يحصلون عليها من نظامهم الغذائي.

وعندما يتعلق الأمر بنزلات البرد، فهذه هي أفضل ستة مكملات لتعزيز جهاز المناعة لديك والحفاظ على جسمك في أفضل حالة لمحاربة الفيروس: