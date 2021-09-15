اجتماع تونسي ليبي لفتح الحدود البرية واستعادة حركة الطيران بين البلدين

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / GREGORIO BORGIA

ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، في خبر عن وضع الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أن مسؤولي البلدين يجتمعون، اليوم الأربعاء، لبحث فتح المعبر الحدودي "رأس الجدير"، إضافة إلى استعادة رحلات الطيران بين البلدين.

ولفتت القناة إلى قول صابر بوقرة، المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي الليبي، مساء أمس الثلاثاء، إنه من المقرر أن يتم مناقشة الترتيبات اللازمة لافتتاح المعبر.

كما أشار إلى أنه سيتم الاتفاق على البروتوكول الصحي بين تونس وليبيا.

يذكر أن الحكومة الليبية قررت إغلاق الحدود مع ليبيا في الـ 8 من يوليو الماضي، إثر تفشي السلالة الهندية لفيروس كورونا، في تونس، التي أعلنت في 20 أغسطس/ آب الماضي، استمرار إغلاق معبري "رأس الجدير" و"الذهيبة".

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