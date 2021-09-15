المغرب يبلغ موافقته إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - الرباط - سبوتنيك. وبحسب ما أعلنه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، فإن المشاورات جارية، وسيتم الإعلان عن تعيين دي ميستورا، في الأيام القليلة المقبلة، بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن.

وقال هلال، في تصريحات صحفية: "موافقة المغرب تأتي انطلاقا من ثقته الدائمة، ودعمه الموصول لجهود الأمين العام للأمم المتحدة؛ من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية".

وأكد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، أنّ دي ميستورا يمكنه أن يعوّل على تعاون المغرب ودعمه الثابت في تنفيذ مهمته، لتيسير التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، وذلك "وفقا لقرارات مجلس الأمن، منذ عام 2007، التي كرّست مسلسل الموائد المستديرة مع الأطراف الأربعة المشاركة فيه، ووفق المعايير المحددة".

يذكر أن آخر مبعوث أممي في قضية الصحراء هو الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، واستقال من منصبه، في أيار/مايو 2019، "لأسباب صحية".

وتمكن كولر، من جمع طرفي النزاع (المغرب، وجبهة البوليساريو)، حول طاولة مفاوضات، بعد ست سنوات من القطيعة.

وتشهد الصحراء الغربية، منذ انتهاء الاحتلال الإسباني، عام 1975، نزاعا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، حيث يطرح المغرب حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، بينما تسعى جبهة "البوليساريو" إلى إنشاء دولة مستقلة على كامل مساحة الصحراء الغربية.

وتوقف القتال بين الجانبين، في 1991، بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق نار برعاية الأمم المتحدة، في الصحراء، التي يسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحتها.