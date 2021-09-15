شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة فى محافظة الأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء، عن انفجار عبوة ناسفة فى محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد، وأفاد المصدر الأمنى ـ فى تصريح خاص للقناة العراقية الإخبارية ـ بأن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجانب أحد الطرق في صحراء مدينة الرمادي انفجرت أثناء مرور موكب تابع للحشد العشائري غرب العاصمة العراقية بغداد".

وأضاف المصدر ـ الذي رفض الكشف عن اسمه ـ أن الانفجار الذي استهدف موكب الشيخ مندول سطم الجغيفي القيادي في الحشد العشائري لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية تذكر، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ويأتي هذا في الوقت الذي انطلقت فيه عمليات أمنية و نوعية في صحراء محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق لمطاردة والقضاء فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفى وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي ، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وضبط عبوات ناسفة فى محافظتى الأنبار ونينوى.