شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يؤكد مجددا موقف بلاده الداعم لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، التأكيد على موقف بلاده بقيادة الملك عبدالله الثانى الداعم للأشقاء الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الخصاونة، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

ونوه - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - بأهمية الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية التي تم إطلاقها أخيرا ودورها في النهوض بالقطاع الزراعي ودعم وتعزيز تنافسية المزارع الأردني والفلسطيني، والتعاون في تسويق المنتجات الزراعية والاستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة، مشيرا إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة في رام الله، ودورها في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

من جهته، أعرب وزير الزراعة الفلسطيني عن تقدير القيادة والحكومة والشعب الفلسطيني لمواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مثمنا الوصاية والرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وأكد أهمية تعزيزعمل اللجان المشتركة بين وزارتي الزراعة لزيادة انسياب السلع والمنتجات الزراعية وتنمية وتأطير القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين.