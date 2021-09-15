شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يدعو للاستفادة من الإرشاد المهني‬ عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعا صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، الطلاب والطالبات والباحثين عن عمل والموظفين والموظفات للاستفادة من مبادرة الإرشاد المهني عن بُعد عبر منصة سُبل. وأكد هدف عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن مبادرة الإرشاد المهني عن بُعد تساهم في رفع مستوى المعرفة بمتطلبات سوق العمل. ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي: (هنا).

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