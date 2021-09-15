شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من تطبيق «توكلنا» بشأن التنبيهات الواردة للمستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا أنه للاستفسارات بخصوص التنبيهات التي ترد عبره، يمكن التواصل مع الجهة الموضحة في التنبيه.

وأضاف توكلنا ردا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أنه يقدم خدمة الإشعار في حال وجود تنبيهات وطنية أو خاصة وإمكانية عرضها التنبيهات الخاصة متنوعة، وقد تكون مخالفات أو مواعيد أو تجديد أو انتهاء الوثائق الشخصية.

ويعد تطبيق «توكلنا» هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.