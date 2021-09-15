شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه مطار أبها. وأوضح التحالف، وفقاً لـ “الإخبارية” ، أن انتهاكات ميليشيا الحوثي ومحاولة استهداف المدنيين مخالفة للقوانين. وأضاف التحالف : “نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.

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