شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوات تجعل حاسوبك يعمل أسرع.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يشعر بعض مستخدمي الحواسب المكتبية ببطء في أجهزتهم بعد فترة من الاستخدام، الأمر الذي يتطلب معرفة السبب وكيفية علاج ذلك.



وقال يورج جايجر، من مجلة الكمبيوتر "شيب" الألمانية، إن الحواسيب لا تتباطأ من تلقاء نفسها، ولكن البرامج والخدمات تتطلب المزيد من الأداء مع مرور الوقت، وهو ما يؤدي إلى إبطاء وتيرة العمل المعتادة للحواسيب.

ويرجع سبب ذلك إلى تطوير البرامج والخدمات بما يتناسب مع أحدث التجهيزات والهاردوير.

أضاف جايجر قائلا: "إذا أصبح الحاسوب قديما، فإن المستخدم يعتقد أنه أصبح أبطأ من ذي قبل، لكن متطلبات البرامج والخدمات قد زادت، غير أن تأثير عمليات الحوسبة يستغرق فترة أطول".

وغالبا ما يرجع تباطؤ وتيرة عمل الحواسيب إلى البرامج المنسية، والتي لم يتم إلغاء تثبيتها على الإطلاق.

وأوضح يورج هانله، مؤلف الكتب المتخصصة ومشغل موقع Paules-PC-Forum.de قائلا: "تشغل هذه البرامج مساحة الذاكرة وتستنزف أداء الحاسوب، علاوة على وجود الكثير من التطبيقات في قائمة التشغيل التلقائي، وبالتالي تستغرق عملية إقلاع الحاسوب فترة طويلة".

وفي حالة الرغبة في الحصول على حاسوب أسرع، ينصح يورج جايجر، من مجلة الكمبيوتر "شيب" الألمانية، باتباع 4 خطوات فقط هم:

ولمواجهة مشكلة التباطؤ ينبغي في الخطوة الأولى إلغاء تثبيت البرامج غير الضرورية، ويمكن العثور على هذا الخيار في قائمة "إعدادات ويندوز/التطبيقات/التطبيقات والميزات".

وأوصى جايجر بترك 20% تقريبا من مساحة الذاكرة خالية باستمرار.

وأشار هانله إلى ضرورة التحقق من مدير المهام للتعرف على البرامج، التي يتم تشغيلها مع إقلاع الحاسوب، ويمكن للمستخدم التعرف على مدى إبطاء هذه التطبيقات للحاسوب عند إقلاعه في قائمة "تأثيرات بدء التشغيل".

وغالبا ما ينصح الخبراء بإلغاء تجزئة القرص الصلب للتغلب على مشكلة تباطؤ الحاسوب، وخلال هذه العملية يتم إعادة تصنيف البيانات المخزنة وترتيبها بطريقة يسهل قراءتها بسرعة.

وأوضح سباستيان كلوس، من الرابطة الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أهمية إلغاء تجزئة القرص الصلب ترتبط بنوعية وسائط التخزين.

وأكد الخبير الألماني كلوس أن إلغاء تجزئة القرص الصلب مفيدة مع الأقراص الصلبة القديمة، المعروفة باسم HDD؛ لأن دمج أجزاء الملفات يكون مفيدا لطريقة عمل هذه الأقراص، وعلل ذلك بقوله: "إذا تم تخزين الملف بشكل مجزأ، فإن القرص الصلب يدور كثيرا، وهو ما يستغرق وقتا طويلا".

وبالنسبة لأقراص الحالة الساكنة SSD المنتشرة في الحواسيب الحالية، فإن عملية إلغاء تجزئة القرص الصلب تضر بهذه النوعية من الأقراص الصلب؛ لأنها لا تعمل بشكل ميكانيكي، فضلا عن أن خلايا الذاكرة لها عمر افتراضي معين، وتؤدي عملية إعادة التنظيم المستمرة للملفات إلى تقصير العمر الافتراضي للأقراص الصلبة SSD.

ويشتمل نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 على وظيفة تحسين الأقراص الصلبة SSD، والتي يتم تفعيلها بشكل افتراضي، ويمكن للمستخدم العثور على الأمر "تحسين القرص الصلب" تحت بند "الذاكرة" في لوحة التحكم.

وأضاف كلوس قائلا: "يمكن للمستخدم هنا معرفة نوع القرص الصلب المركب في الحاسوب، ومتى تم تحليله في آخر مرة، بالإضافة إلى الحالة الحالية".

ونصح هانله بعدم تغيير البيانات في محرر سجل النظام Windows Registry، إلا إذا كان المستخدم على دراية بما يفعله؛ نظرا لأنه سرعان ما يؤدي ذلك إلى إحداث ضرر بنظام التشغيل عند القيام بحذف بيانات لا تزال مطلوبة.

وأوضح جايجر أنه يمكن الاعتماد على برامج تنظيف السجل للقيام بهذه المهمة، وبالنسبة للحماية من الفيروسات فإن كلوس يشيد ببرنامج مكافحة الفيروسات المدمج في نظام ويندوز.

وأضاف جايجر قائلا: "يوفر برنامج Defender حماية جيدة من الفيروسات عندما يكون حمل النظام منخفضا". ويمكن لبرامج مكافحة الفيروسات من الشركات الأخرى أن تشغل مساحة كبيرة من الذاكرة.

وتعتبر الصيانة الدورية من الأمور الضرورية للغاية لكي يعمل الحاسوب بسلاسة على المدى الطويل، وتشمل هذه الصيانة إلغاء تثبيت البرامج غير الضرورية وتنظيف قائمة التشغيل التلقائي وإجراء فحص نظام التشغيل بصورة منتظمة. وإذا تعرضت فتحات التهوية للانسداد بسبب الغبار والأتربة، فإن الحاسوب سوف يسخن بشدة ويتسبب ذلك في إبطاء وتيرة عمل الجهاز.

وينصح الخبراء الألمان باستبدال الأقراص الصلبة التقليدية بأقراص الحالة الساكنة SSD؛ لأن هذه النوعية من الأقراص الصلبة تساعد في زيادة الأداء بدرجة كبيرة، كما يمكن للمستخدم العادي الاعتماد على الأدوات الافتراضية بنظام ويندوز لإجراء أعمال الصيانة؛ حيث تم تحسين هذه الأدوات بصورة جيدة في نظام ويندوز 10 و11.